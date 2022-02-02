2,2 млн выделено на оценку экологического вреда отвала Южно-Ольховской шахты в Тагиле

Заказчиком аукциона выступает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Результатом работы должно стать внесение отвала в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде или заключение о целесообразности дальнейшего применения отходов. Отчет подрядчик должен предоставить не позднее 1 ноября 2022 года.
Отвал расположен в 14 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила, в двух километрах от государственного предприятия им. III Интернационала и в трех километрах к северо-западу от железнодорожной станции Сан-Донато.
Специалистам предстоит установить:
Также подрядчику необходимо описать негативное изменение окружающей среды в почвах, поверхностных и подземных водах, атмосферном воздухе и растительном мире. Специалисты должны получить информацию о наличии или отсутствии мест забора хозяйственно-питьевых вод, кладбищ и скотомогильников в границах территории, собрать сведения о количестве населения, на которое оказывается негативного воздействие отвала.
Работы необходимо проводить с использованием оборудования, соответствующего нормам, стандартам, техническим условиям законодательства РФ. Результаты оказанных услуг должны быть достоверными и актуальными.
Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 мая 2022 года.
Напомним, по решению суда должны быть ликвидированы отвалы на шахтах «Южно-Ольховская», «Чадар» и «Северо-Ольховская». Ранее они принадлежали госпредприятию им. III Интернационала, ликвидированного в 2004 году. Проекты по рекультивации объектов разрабатывались в 1983 и 2001 годах, но так и не были проведены.