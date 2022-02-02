2,2 млн выделено на оценку экологического вреда отвала Южно-Ольховской шахты в Тагиле

Напомним, по решению суда должны быть ликвидированы отвалы на шахтах «Южно-Ольховская», «Чадар» и «Северо-Ольховская». Ранее они принадлежали госпредприятию им. III Интернационала, ликвидированного в 2004 году. Проекты по рекультивации объектов разрабатывались в 1983 и 2001 годах, но так и не были проведены.