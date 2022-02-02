2,2 млн выделено на оценку экологического вреда отвала Южно-Ольховской шахты в Тагиле

2,2 млн выделено на оценку экологического вреда отвала Южно-Ольховской шахты в Тагиле
2,2 млн выделено на оценку экологического вреда отвала Южно-Ольховской шахты в Тагиле
Сегодня, 15:21Здоровье и экологияФото: 1MI
2,2 миллиона рублей выделено для оценки отвала вскрышных и вмещающих пород на шахте Южно-Ольховская в Нижнем Тагиле. Объект обладает признаками накопленного вреда окружающей среде.

Заказчиком аукциона выступает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Результатом работы должно стать внесение отвала в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде или заключение о целесообразности дальнейшего применения отходов. Отчет подрядчик должен предоставить не позднее 1 ноября 2022 года.

Отвал расположен в 14 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила, в двух километрах от государственного предприятия им. III Интернационала и в трех километрах к северо-западу от железнодорожной станции Сан-Донато.

Специалистам предстоит установить:

  • площадь территории отвала, загрязненной отходами;
  • объем или массу загрязняющих веществ и их классы опасности;
  • уровень негативного воздействия на окружающую среду и экологических рисков.

Также подрядчику необходимо описать негативное изменение окружающей среды в почвах, поверхностных и подземных водах, атмосферном воздухе и растительном мире. Специалисты должны получить информацию о наличии или отсутствии мест забора хозяйственно-питьевых вод, кладбищ и скотомогильников в границах территории, собрать сведения о количестве населения, на которое оказывается негативного воздействие отвала.

Работы необходимо проводить с использованием оборудования, соответствующего нормам, стандартам, техническим условиям законодательства РФ. Результаты оказанных услуг должны быть достоверными и актуальными.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 мая 2022 года.

Напомним, по решению суда должны быть ликвидированы отвалы на шахтах «Южно-Ольховская», «Чадар» и «Северо-Ольховская». Ранее они принадлежали госпредприятию им. III Интернационала, ликвидированного в 2004 году. Проекты по рекультивации объектов разрабатывались в 1983 и 2001 годах, но так и не были проведены.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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