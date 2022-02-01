Дело о сожжении бездомного рассмотрит суд в Екатеринбурге

Дело о сожжении бездомного рассмотрит суд в Екатеринбурге
Дело о сожжении бездомного рассмотрит суд в Екатеринбурге
Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Жительницу Екатеринбурга обвиняют в убийстве мужчины без определенного места жительства. По версии следствия, она сожгла бездомного заживо.

24 мая прошлого года на улице Луначарского в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины. Оно принадлежало бездомному и было обожжено.

В ходе расследования подозрение пало на одну местную жительницу. По версии следствия, она облила двух спавших бомжей горючими жидкостями, после чего поднесла зажигалку.

Одному из мужчин огнем обожгло 80% поверхности тела, в том числе дыхательные пути. Прохожие вызвали скорую помощь, но днем позже пациент скончался.

Приятель погибшего жив. Случилось так потому, что в момент совершения преступления злодейка была пьяна. Она не облила одежду этого бездомного достаточным количеством горючего. Дождавшись момента, когда первый человек загорится, женщина убежала. Однако позже ее разыскали и задержали полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «убийство». Обвинительное заключение прокуратурой утверждено. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Сюжеты:
Екатеринбург
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