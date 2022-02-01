Дело о сожжении бездомного рассмотрит суд в Екатеринбурге

Приятель погибшего жив. Случилось так потому, что в момент совершения преступления злодейка была пьяна. Она не облила одежду этого бездомного достаточным количеством горючего. Дождавшись момента, когда первый человек загорится, женщина убежала. Однако позже ее разыскали и задержали полицейские.