Дело о сожжении бездомного рассмотрит суд в Екатеринбурге

24 мая прошлого года на улице Луначарского в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины. Оно принадлежало бездомному и было обожжено.
В ходе расследования подозрение пало на одну местную жительницу. По версии следствия, она облила двух спавших бомжей горючими жидкостями, после чего поднесла зажигалку.
Одному из мужчин огнем обожгло 80% поверхности тела, в том числе дыхательные пути. Прохожие вызвали скорую помощь, но днем позже пациент скончался.
Приятель погибшего жив. Случилось так потому, что в момент совершения преступления злодейка была пьяна. Она не облила одежду этого бездомного достаточным количеством горючего. Дождавшись момента, когда первый человек загорится, женщина убежала. Однако позже ее разыскали и задержали полицейские.
Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «убийство». Обвинительное заключение прокуратурой утверждено. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.