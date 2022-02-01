Два высокопоставленных госавтоинспектора на Среднем Урале уволены за взятки

Ранее TagilCity.ru сообщал об остановке сотрудниками ГИБДД тягачей с изготовленными на заводе гигантскими цистернами. Продукция пробыла на обочине больше месяца только потому, что по версии полиции перевозчик не оформил соответствующее разрешение, а сам предприниматель уверял, что с него вымогали взятку.