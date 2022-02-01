Два высокопоставленных госавтоинспектора на Среднем Урале уволены за взятки

Два высокопоставленных госавтоинспектора на Среднем Урале уволены за взятки
Два высокопоставленных госавтоинспектора на Среднем Урале уволены за взятки
Сегодня, 07:44ПроисшествияФото: 1MI

На Среднем Урале после проверки уволили двух высокопоставленных полицейских

По предварительным данным, в Свердловской области уволены майор и капитан полиции. Они подозреваются в крышевании большегрузов.

Подозреваемых во взятках выявили сотрудники отдела собственной безопасности регионального управления МВД. Майор специализированного батальона областного ГИБДД и капитан, врио начальника ГИБДД Сысерти подозреваются в получении взяток от владельцев крупнотоннажной автомобильной техники за ее беспрепятственный проезд по дорогам.

По версии следствия, большегрузы не останавливали, и они разрушали дорожное покрытие. А кроме того, иной раз попадали в ДТП со смертельным исходом.

Проверка в отношении госавтоинспекторов началась в декабре. Через месяц полицейских уволили с «волчьим билетом», но в областном управлении МВД пока никак комментируют этот факт, сообщает Е1 со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Ранее TagilCity.ru сообщал об остановке сотрудниками ГИБДД тягачей с изготовленными на заводе гигантскими цистернами. Продукция пробыла на обочине больше месяца только потому, что по версии полиции перевозчик не оформил соответствующее разрешение, а сам предприниматель уверял, что с него вымогали взятку.

Сюжеты:
Екатеринбург
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