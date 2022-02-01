Два высокопоставленных госавтоинспектора на Среднем Урале уволены за взятки

Подозреваемых во взятках выявили сотрудники отдела собственной безопасности регионального управления МВД. Майор специализированного батальона областного ГИБДД и капитан, врио начальника ГИБДД Сысерти подозреваются в получении взяток от владельцев крупнотоннажной автомобильной техники за ее беспрепятственный проезд по дорогам.
По версии следствия, большегрузы не останавливали, и они разрушали дорожное покрытие. А кроме того, иной раз попадали в ДТП со смертельным исходом.
Проверка в отношении госавтоинспекторов началась в декабре. Через месяц полицейских уволили с «волчьим билетом», но в областном управлении МВД пока никак комментируют этот факт, сообщает Е1 со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.
Ранее TagilCity.ru сообщал об остановке сотрудниками ГИБДД тягачей с изготовленными на заводе гигантскими цистернами. Продукция пробыла на обочине больше месяца только потому, что по версии полиции перевозчик не оформил соответствующее разрешение, а сам предприниматель уверял, что с него вымогали взятку.