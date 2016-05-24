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Глава ГИБДД Верхней Салды уволен со службы и может оказаться за решёткой за кражу титана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава ГИБДД Верхней Салды уволен со службы и может оказаться за решёткой за кражу титана

24 мая 2016, 18:00ОбществоПавел Щербина
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