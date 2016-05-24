Глава ГИБДД Верхней Салды уволен со службы и может оказаться за решёткой за кражу титана

При попытке вывезти титан с предприятия полицейские в гражданской одежде были задержаны сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области 4 апреля. Майор Андрей Буньков, руководивший верхнесалдинским ГИБДД, и его заместитель уволены со службы по отрицательным мотивам. В настоящее время Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Следствию предстоит установить степень вины и дать правовую оценку действиям обоих бывших полицейских.

Во внедорожнике Андрея Бунькова было обнаружено более полутонны титана. Если вина бывшего начальника ГИБДД будет доказана, он может оказаться за решёткой на срок до 2 лет, сообщает e1.ru.

TagilCity.ru напоминает о том, что в марте к крупному штрафу был приговорён полицейский из Нижнего Тагила, уволенный из органов за попытку дачи взятки следователю, расследовавшему дело, связанное с интим-услугами.