В Екатеринбурге двое полицейских уволены через суд за незаконное задержание человека

Поздним вечером 14 июля 2018 года Кандыба отдыхал в баре на улице Челюскинцев. В какой-то момент он вступил в словесную перепалку с одним из посетителей заведения. Для того, чтобы проучить оппонента замначальника вызвал подмогу — наряд ППС, позвонив подчинённому Сергееву.

Мужчину, который поссорился с полицейскими, до утра продержали в отделении. Кандыба заявил, что он был пьян, за что и привлечён к административной ответственности. Однако суд встал на сторону потерпевшего.