В Екатеринбурге двое полицейских уволены через суд за незаконное задержание человека
Сегодня, 18:56ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге суд вынес приговор заместителю начальника отдела полиции № 11 Алексею Кандыбе и оперативному дежурному Дмитрию Сергееву, которые обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального отделения СКР.
Сюжеты: Екатеринбург
Поздним вечером 14 июля 2018 года Кандыба отдыхал в баре на улице Челюскинцев. В какой-то момент он вступил в словесную перепалку с одним из посетителей заведения. Для того, чтобы проучить оппонента замначальника вызвал подмогу — наряд ППС, позвонив подчинённому Сергееву.
Мужчину, который поссорился с полицейскими, до утра продержали в отделении. Кандыба заявил, что он был пьян, за что и привлечён к административной ответственности. Однако суд встал на сторону потерпевшего.
Согласно приговору, замначальник лишён права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет, а Сергеев — на четыре года. Кроме того, с них взыскан моральный ущерб в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно.
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