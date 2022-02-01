Стрелявший с балкона по людям на Химмаше в Екатеринбурге получил 18 лет колонии

Стрелявший с балкона по людям на Химмаше в Екатеринбурге получил 18 лет колонии
Стрелявший с балкона по людям на Химмаше в Екатеринбурге получил 18 лет колонии
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1MI

Стрелок с Химмаша в Екатеринбурге получил 18 лет тюрьмы

Сергей Болков из Екатеринбурга, обвиняемый в покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенного общеопасным способом, получил 18 лет тюрьмы.

По данным следствия, вечером 30 мая 2021 года мужчина, был нетрезвым и незаконно удерживал соседа в своей квартире. Он угрожал ему ножом и ружьем. Через некоторое время обвиняемый отвлекся и сосед смог убежать из своей квартиры.

После этого Болков, находясь на балконе квартиры, выстрелил несколько раз из карабина «Вепрь» по людям на улице. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая ехала в машине с родителями. Она получила ранение в живот.

Также пострадал сотрудник Росгвардии в ходе проведения спецоперации, ему была оказана необходимая медпомощь. Через некоторое время квартира была взята штурмом. Мужчина за дверью стрелял по силовикам.

Сюжеты:
ЕкатеринбургДело стрелка Болкова
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