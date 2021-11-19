Дело «тагильского стрелка» поступило на рассмотрение в Верховный суд

Тогда в том же учреждении была проведена повторная психолого-психиатрическая экспертиза. Она заняла около часа и показала, что подросток отстает в развитии. Еще одна независимая оценка проведена не была, так как не было разрешения. Адвокат также ставить под сомнение, что Борисов хотел совершить убийство. По его мнению, состава преступления нет.