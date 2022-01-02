Водитель внедорожника с помощью троса вырвал дверь в подъезд в Березовском

Инцидент был записан на видео. По мнению жителей дома, водитель хотел помочь женщине, наблюдающей за происходящим. Возможно, она забыла ключи и не могла попасть домой. Однако данную информацию опровергли в ГИБДД. Там объяснили, что уралец попытался «починить» дверь, пишет Е1.
Предварительные данные гласят, что женщина-водитель Mitsubishi Pajero во время парковки перепутала педаль газа с тормозом и наехала на дверь подъезда, деформировав ее. Из-за этого жители не могли попасть домой. Пришедший на помощь мужчина на внедорожники решил выломать дверь. В инциденте обошлось без пострадавших, на данный момент устанавливается личность мужчины.