Водитель внедорожника с помощью троса вырвал дверь в подъезд в Березовском

Предварительные данные гласят, что женщина-водитель Mitsubishi Pajero во время парковки перепутала педаль газа с тормозом и наехала на дверь подъезда, деформировав ее. Из-за этого жители не могли попасть домой. Пришедший на помощь мужчина на внедорожники решил выломать дверь. В инциденте обошлось без пострадавших, на данный момент устанавливается личность мужчины.