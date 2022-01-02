Водитель внедорожника с помощью троса вырвал дверь в подъезд в Березовском

Водитель внедорожника с помощью троса вырвал дверь в подъезд в Березовском
Водитель внедорожника с помощью троса вырвал дверь в подъезд в Березовском
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина, используя трос и свой автомобиль, вырвал дверь в подъезд в доме в Березовском. Все случилось ночью.

Инцидент был записан на видео. По мнению жителей дома, водитель хотел помочь женщине, наблюдающей за происходящим. Возможно, она забыла ключи и не могла попасть домой. Однако данную информацию опровергли в ГИБДД. Там объяснили, что уралец попытался «починить» дверь, пишет Е1.

Предварительные данные гласят, что женщина-водитель Mitsubishi Pajero во время парковки перепутала педаль газа с тормозом и наехала на дверь подъезда, деформировав ее. Из-за этого жители не могли попасть домой. Пришедший на помощь мужчина на внедорожники решил выломать дверь. В инциденте обошлось без пострадавших, на данный момент устанавливается личность мужчины.

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