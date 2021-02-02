В Нижнем Тагиле полиция ищет свидетелей двух смертельных ДТП

Второе ДТП случилось 11 декабря 2020 года около 08.25 в районе дома № 130 на улице Алтайская. Там водитель, следуя со стороны Автомобилистов, на пешеходном переходе наехал на 58-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения, которые повлекли смерть.