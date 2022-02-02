Скончалась бывшая завуч тагильской школы № 32 Валерия Ляшенко

Валерия Михайловна была удивительно мила, женственна, интеллигентна. Но в этой маленькой красивой женщине с необычайно мелодичным тихим голосом скрывался очень сильный характер, воля, высокий интеллект и огромная любовь к своей профессии, к детям. Неслучайно именно она многие годы стояла в руководстве школы, была завучем. Я думаю, что такие люди навсегда оставляют след в памяти тех, кому посчастливилось хотя бы часть жизни пройти с ними рядом. Всегда помним и скорбим, рассказала редакции TagilCity.ru одна из бывших учениц школы № 32.