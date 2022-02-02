Скончалась бывшая завуч тагильской школы № 32 Валерия Ляшенко

Валерия Ляшенко пришла работать в школу № 32 в 1959 году учителем немецкого языка. В этом же году образовательному учреждению был присвоен статус школы с преподаванием ряда предметов на немецком языке.
С 1964 году она заняла должность заместителя директора по немецкому языку и оставалась на ней 33 года. Под руководством педагога были созданы различные методические пособия. Также Валерия Ляшенко была инициатором введения английского языка в школе и организатором международного обмена с учащимися из Германии.
Валерия Михайловна была удивительно мила, женственна, интеллигентна. Но в этой маленькой красивой женщине с необычайно мелодичным тихим голосом скрывался очень сильный характер, воля, высокий интеллект и огромная любовь к своей профессии, к детям. Неслучайно именно она многие годы стояла в руководстве школы, была завучем. Я думаю, что такие люди навсегда оставляют след в памяти тех, кому посчастливилось хотя бы часть жизни пройти с ними рядом. Всегда помним и скорбим, рассказала редакции TagilCity.ru одна из бывших учениц школы № 32.
Прощание с Валерией Ляшенко состоится 3 февраля 2022 года в 13.00 в похоронном доме «Обряд» на кладбище «Рогожино», сообщается на официальном сайте школы №32.
Редакция TagilCity.ru также приносит соболезнования родным и близким педагога.
Напомним, в возрасте 41 года в Нижнем Тагиле скончался заместитель директора школы № 100 Сергей Барановский. Ранее его работа была тесно связана с радио.