Скончалась бывшая завуч тагильской школы № 32 Валерия Ляшенко

Скончалась бывшая завуч тагильской школы № 32 Валерия Ляшенко
Скончалась бывшая завуч тагильской школы № 32 Валерия Ляшенко
Сегодня, 16:10ПроисшествияФото: Яндекс. Карты
Ушла из жизни бывшая заместитель директора по иностранному языку школы № 32 Нижнего Тагила Валерия Ляшенко. Она занимала эту должность 33 года.

Валерия Ляшенко пришла работать в школу № 32 в 1959 году учителем немецкого языка. В этом же году образовательному учреждению был присвоен статус школы с преподаванием ряда предметов на немецком языке.

С 1964 году она заняла должность заместителя директора по немецкому языку и оставалась на ней 33 года. Под руководством педагога были созданы различные методические пособия. Также Валерия Ляшенко была инициатором введения английского языка в школе и организатором международного обмена с учащимися из Германии.

Фото:Сайт школы № 32

Валерия Михайловна была удивительно мила, женственна, интеллигентна. Но в этой маленькой красивой женщине с необычайно мелодичным тихим голосом скрывался очень сильный характер, воля, высокий интеллект и огромная любовь к своей профессии, к детям. Неслучайно именно она многие годы стояла в руководстве школы, была завучем. Я думаю, что такие люди навсегда оставляют след в памяти тех, кому посчастливилось хотя бы часть жизни пройти с ними рядом. Всегда помним и скорбим, рассказала редакции TagilCity.ru одна из бывших учениц школы № 32.

Прощание с Валерией Ляшенко состоится 3 февраля 2022 года в 13.00 в похоронном доме «Обряд» на кладбище «Рогожино», сообщается на официальном сайте школы №32.

Редакция TagilCity.ru также приносит соболезнования родным и близким педагога.

Напомним, в возрасте 41 года в Нижнем Тагиле скончался заместитель директора школы № 100 Сергей Барановский. Ранее его работа была тесно связана с радио.

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