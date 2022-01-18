Скончалась старшая медсестра первого хирургического отделения ГБ № 1 Нижнего Тагила

Скончалась старшая медсестра первого хирургического отделения ГБ № 1 Нижнего Тагила

Скончалась старшая медсестра первого хирургического отделения ГБ № 1 Нижнего Тагила

Сегодня, 21:14
Происшествия
Фото: пресс-служба ГБ №1 Нижнего Тагила
16 января 2022 года умерла старшая медицинская сестра первого хирургического отделения, ветеран ГБ № 1 Нижнего Тагила Лидия Абрамовна Бородина. Ей было 77 лет.

В городской больнице № 1 женщина начала работать с 1965 года. В 1984 году она заняла должность старшей медицинской сестры первой хирургии, а с 2006 года являлась ветераном больницы. В общей сложности в больнице тагильчанка проработала около 41 года, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

За все время работы Лидия Абрамовна не один раз была отмечена за высокий профессионализм и вклад в охрану здоровья населения. Коллеги отзываются о женщине, как о талантливом специалисте.

Прощание пройдет 19 января в 13:00 в церкви по улице Лесная.

Напомним, 10 января стало известно, что Закржевская Елена Ростиславовна — старшая медицинская сестра отделения неотложной кардиологии ГБ № 4, скончалась после продолжительной болезни.

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