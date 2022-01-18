Скончалась старшая медсестра первого хирургического отделения ГБ № 1 Нижнего Тагила

В городской больнице № 1 женщина начала работать с 1965 года. В 1984 году она заняла должность старшей медицинской сестры первой хирургии, а с 2006 года являлась ветераном больницы. В общей сложности в больнице тагильчанка проработала около 41 года, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.