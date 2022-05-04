Четырехлетнюю девочку сбил проехавший на «красный» водитель иномарки в Нижнем Тагиле

Четырехлетнюю девочку сбил проехавший на «красный» водитель иномарки в Нижнем Тагиле
Четырехлетнюю девочку сбил проехавший на «красный» водитель иномарки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:23ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Водитель Opel сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу с папой, а водитель проехал на красный сигнал светофора.

Происшествие случилось вечером 3 мая на улице Красногвардейская, 15. 59-летний мужчина ехал в сторону улицы Садоводов. Он проехал на красный и сбил девочку. В результате она получила травмы и была доставлена в больницу. Медики ее осмотрели и оказали помощь, госпитализация не потребовалась, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

По словам папы девочки, после включения зеленого сигнала светофора, он посмотрел по сторонам. На одной полосе машины остановились, а на другой их не было. После этого он с дочкой стал переходить дорогу и уже посередине внезапно выехал автомобиль и сбил ребенка.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД установили, что иномаркой управлял мужчина с 18-летним стажем. Он с начала 2022 года привлекался к ответственности за нарушение ПДД 1 раз. На момент происшествия водитель был трезв. На него составлен протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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