Четырехлетнюю девочку сбил проехавший на «красный» водитель иномарки в Нижнем Тагиле

По словам папы девочки, после включения зеленого сигнала светофора, он посмотрел по сторонам. На одной полосе машины остановились, а на другой их не было. После этого он с дочкой стал переходить дорогу и уже посередине внезапно выехал автомобиль и сбил ребенка.