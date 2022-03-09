Молодой тагильчанин пытался купить пачку сигарет за поддельные 5 тысяч рублей

Злоумышленником оказался 23-летний местный житель. По версии полиции, он приобрел через интернет поддельные денежные купюры и два раза расплатился фальшивками. Сначала купюру номиналом 5000 рублей обнаружили в магазине на улице Петрокаменской, где подозреваемый приобрел сигареты. Затем аналогичный случай произошел в павильоне на улице Садовой.
Продавец первой торговой точки заметила фальшивку не сразу, а вот со вторым киоском «фокус» уже не прошел. Заметив что деньги поддельные, женщина обратилась в полицию. Подозреваемого нашли после просмотра видео с камер наблюдения в магазине.
Молодой человек признался, что купил три пятитысячные купюры. Две получилось сбыть, еще одну нашли у него в ходе обыска квартиры. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело. За подделку государственных денежных знаков ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Свой поступок подозреваемый объяснил нуждой. Оставшись без работы, он оформил на себя несколько микрозаймов. Потом пытался погасить долги, но не мог. В интернете ему на глаза попалось объявление, так он приобрел фальшивки.