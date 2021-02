«Не проехать, не пройти»: в Верхней Салде из-за морозов прорвало трубу

В Верхней Салде из-за морозов прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Это привело к тому, что вода залила дворовую дорогу.

Третий день бежит вода на дорогу, людям не проехать, не пройти,написал один из очевидцев происходящего. Авария произошла 8 февраля, сообщает vSalde со ссылкой на МУП «Гор. УЖКХ». На следующий день прибыли коммунальщики, однако из-за морозов сломался экскаватор, поэтому работы пришлось перенести на несколько дней. Планируется, что устранение аварии возобновится в пятницу. Напомним, в Нижнем Тагиле 9 февраля возле дома № 12 на улице Матросова прорвало трубу. Из-за этого тротуар оказался залит водой. В Нижнем Тагиле на Тагилстрое тротуар залило водой из прорваной трубы

