«Не проехать, не пройти»: в Верхней Салде из-за морозов прорвало трубу

Авария произошла 8 февраля, сообщает vSalde со ссылкой на МУП «Гор. УЖКХ». На следующий день прибыли коммунальщики, однако из-за морозов сломался экскаватор, поэтому работы пришлось перенести на несколько дней. Планируется, что устранение аварии возобновится в пятницу.