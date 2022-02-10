Нетрезвый водитель в Свердловской области предложил двум полицейским 10 тысяч рублей

Сотрудники ревдинской ГИБДД в ходе рейда выявляли нетрезвых водителей. Они остановили автомобиль марки «ВАЗ-2115».
За рулем машины был 56-летний мужчина. После общении с ним полицейские решили составить административный протокол. От собеседника пахло алкоголем. Проходить тест нарушитель отказывался. А потом и вовсе предложил автоинспекторам взятку.
Сотрудники ДПС предупредили мужчину об уголовной ответственности, но тот продолжал настаивать. И тогда полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.
Тест на алкоголь показал опьянение 0,3 миллиграмма на 1 литр. Поэтому теперь водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а в случае возбуждения уголовного дела - штраф или даже до 1 года колонии.