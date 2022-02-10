Нетрезвый водитель в Свердловской области предложил двум полицейским 10 тысяч рублей

Нетрезвый водитель в Свердловской области предложил двум полицейским 10 тысяч рублей
Нетрезвый водитель в Свердловской области предложил двум полицейским 10 тысяч рублей
Сегодня, 15:18ПроисшествияФото: ГИБДД Свердловской области

Уральскому водителю грозит 1 год колонии за взятку полицейскому

Сотрудники ГИБДД в селе Мариинск задержали нетрезвого водителя. Мужчина предложил полицейским взятку в размере 10 тысяч рублей.

Сотрудники ревдинской ГИБДД в ходе рейда выявляли нетрезвых водителей. Они остановили автомобиль марки «ВАЗ-2115».

За рулем машины был 56-летний мужчина. После общении с ним полицейские решили составить административный протокол. От собеседника пахло алкоголем. Проходить тест нарушитель отказывался. А потом и вовсе предложил автоинспекторам взятку.

Сотрудники ДПС предупредили мужчину об уголовной ответственности, но тот продолжал настаивать. И тогда полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тест на алкоголь показал опьянение 0,3 миллиграмма на 1 литр. Поэтому теперь водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а в случае возбуждения уголовного дела - штраф или даже до 1 года колонии.

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