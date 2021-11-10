Ребенок и морская свинка спасены из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Ребенок и морская свинка спасены из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге
Ребенок и морская свинка спасены из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: 1МI
Малолетнего ребенка и морскую свинку эвакуировали при пожаре на ВИЗе в Екатеринбурге из многоквартирного дома.

Возгорание в жилой квартире на улице Токарей в Екатеринбурге произошло в ночь на 10 ноября 2021 года, сообщает E1.

Жильцы верхних этаже были эвакуированы спасателями, к их приезду подъезд уже был задымлен. Огнеборцы вывели на улицу 5 человек, в том числе малолетнего ребенка, с использованием спасательных устройств. Также была спасена морская свинка. По предварительным данным, пожар произошел из-за курения одного из жильцов дома в постели.

Фото:ИА «Ночные новости»

После осмотра мужчина отказался от госпитализации, сославшись на проблемы только с хроническим заболеванием — у него рак. Но, судя по всему, болезнь не мешает ему пить. А еще — курить в постели,рассказали изданию очевидцы.

На тушении пожара работали 14 спасателей МЧС и 4 единицы спецтехники. Никто не пострадал.

Напомним, 6 ноября мощный взрыв прогремел на промзоне в Солнечном в Екатеринбурге. Газовое оборудование взорвалось в промышленном цехе, вспыхнули автомобильные покрышки. Черный дым от пожара был виден во всем Екатеринбурге, никто не пострадал.

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Екатеринбург
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