Пожары и танцы: что происходило в малых городах в Свердловской области

В одном из коллективных садов Серова сгорел дачный домик, и тоже, от короткого замыкания. А вот при пожаре в квартире в Екатеринбурге было намного «смешнее»: спасатели обнаружили в жилище мужчины чуть ли не плантацию конопли. Всего — более 400 грамм, как потом установила экспертиза. Домик в садовом товариществе можно будет восстановить, а вот проведенные в колонии несколько лет за наркоту — вряд ли.