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Пожары и танцы: что происходило в малых городах в Свердловской области

2 ноября 2021, 18:28
Фото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

Майнинг по-салдински или как потерять 4 миллиона

Двое жителей Салды решили заняться инвестициями в криптовалюту, тем более, что и делать ничего не требовалось. Неизвестный «брокер» сам обещал все делать, а прибыль гарантировалась прямо моментальная и постоянная.

46-летний мужчина взял онлайн кредит на 1,1 миллионов рублей, а 48-летней женщине банкиры одобрили и того больше — 2,8 миллионов. По совету мошенников, салдинцы установили на свои устройства компьютерные программы для заработка на крипте, закупились ею и ввели цифровые коды об операции в личном кабинете программы.

Все, больше уральцы своих денег не увидели — они просто растворились на неизвестных счетах, а программы для заработка перестали работать. Бесплатного сыра не бывает теперь даже в мышеловках, но люди продолжают верить в чудо…

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День автомобилиста или «день жестянщика» в Салде

Дети нескольких школ Верхней Салды поздравили всех автомобилистов Свердловской области с профессиональным праздником. Ребятишки даже составили коллективное письмо с просьбой к старшим соблюдать Правила дорожного движения. Хорошая и похвальная инициатива была реализована совместно с ГИБДД Салды.

А вот к рекомендациям дорожных полицейских прислушались не все уральцы — автомастерские отмечают сезонное увеличение количеств обращений владельцев автомобилей, попавших на скользкой дороге в мелкие ДТП. А ведь ГИБДД области еще недели 2 назад рекомендовала вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. Что ж, день жестянщика начался на Урале.

Из-за гололеда свердловчанам рекомендуют поставить зимнюю резину на автомобили
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Детские площадки открываются в отдаленных районах Кушвы

Можно поздравить детей и их родителей, проживающих в отдаленных районах Кушвинского городского округа. В деревнях и поселках КГО открываются современные спортивно-игровые площадки, ничем не отличающиеся по качеству и функционалу от «столичных».

Местные жители не просто рады за своих детей, но и устраивают веселые представления с танцами. Это настоящие «Три королевства» — именно такое название получили новенькие детские площадки.

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Встать на лыжи и противостоять коронавирусу — теперь не проблема в Кушве

А вот жителям Кушвы, что уже выросли из детских городков, в клубе любителей лыжного спорта «НОРД» предложили не менее увлекательную альтернативу. А именно, открыт набор желающих научиться технике катания на лыжах. Специальная тренировочная программа «Школа лыжника» разработана профессионалами и включает в себя занятия по общефизической подготовке и работу над правильной техникой катания на беговых лыжах.

Эта новость будет особенно актуальна тем уральцам, что заботятся об укреплении своего здоровья на сложное «коронавирусное» время.

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Пожар уничтожил все имущество семьи с тремя детьми из Серова

К сожалению, пожары не перестают лишать уральцев имущества и крыши над головой. Наступивший ноябрь лишил семью серовчан из села Филькино всего: сгорели дом, баня, личные вещи и даже школьные принадлежности детей.

Сейчас местные жители и пользователи серовских сообществ в соцсетях собирают посильную помощь погорельцам. Установлено, что пожар произошел на 130 квадратных метрах, предварительно, причиной стало короткое замыкание. Люди при пожаре не пострадали.

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Два пожара, но какие разные

В одном из коллективных садов Серова сгорел дачный домик, и тоже, от короткого замыкания. А вот при пожаре в квартире в Екатеринбурге было намного «смешнее»: спасатели обнаружили в жилище мужчины чуть ли не плантацию конопли. Всего — более 400 грамм, как потом установила экспертиза. Домик в садовом товариществе можно будет восстановить, а вот проведенные в колонии несколько лет за наркоту — вряд ли.

Кусты конопли обнаружили спасатели при тушении пожара в Екатеринбурге
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Обязательные QR-коды и вакцинация против COVID-19: общество раскололась на «за» и «против»

Например, некоторые жители Серова решили собраться и организовать сбор подписей против «дискриминации, принудительной вакцинации и QR-кодов». Организаторы хотят передать собранные подписи в столичные властные кабинеты (пока не президенту).

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Крик души простого рабочего из Серова

А пока часть жителей Серова собирают подписи о «дискриминации», простой рабочий Серовского механического завода сокрушается по другому поводу. А именно: в год юбилея предприятия руководство «забыло» выплатить работникам премию, жалуются пользователи соцсетей. А ведь даже в самые сложные финансовые времена упадка 90-х, сотрудников завода обязательно отмечали, как и отмечали важность их нелегкого, порой, труда.

Как тут не вспомнить скандал на молокозаводе в Ревде, где четырем работникам, не пожелавшим уволиться, руководство создало «специфические» условия труда. Теперь они не могут исполнять свои обязанности из-за отсутствия компьютеров и оргтехники. Прокуратура проверяет факты.

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