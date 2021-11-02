Сводка происшествий за 2 ноября в Свердловской области

На третий день, когда у ребенка уже не было сил плакать, а его состояние было крайне тяжелым, мать мальчика сама начала обзванивать больницы Екатеринбурга. В итоге малыша приняли в хирургии и экстренно прооперировали — медик диагностировал у ребенка заворот кишок. Реаниматолог больницы заявил, что спасение малыша стало чудом. Мальчику уже семь месяцев, он активно растет и развивается, а о происшествии напоминает только шов на животе и жалобы, которые мать малыша написала во все возможные инстанции. Пока отреагировали только представители страховой компании — они действительно нашли нарушения в действиях врачей местной инфекционки. Пока молчат Минздрав и СК Свердловской области.