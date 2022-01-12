Массовое «минирование» екатеринбургских школ прокомментировали в ФСБ

Ложные угрозы поступают с измененных IP-адресов. При этом каждое сообщение проверяется специалистами ФСБ и МВД. Проводится полный цикл мероприятий, рассказали в ведомстве.
Там добавили, что с 2020 года в Свердловской области возбуждено более 70 уголовных дел по статье за заведомо ложное сообщение об актах терроризма. В некоторых случаях эпизодов сразу несколько.
Напомним, в министерстве образования Свердловской области дали указания по безопасной эвакуации детей. Министр Юрий Биктуганов уточнил, что с педагогами регулярно проводятся инструктажи. Сразу после вывода на улицу учеников из-за поступившего сообщения, они отправляются домой.