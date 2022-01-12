Массовое «минирование» екатеринбургских школ прокомментировали в ФСБ

Массовое «минирование» екатеринбургских школ прокомментировали в ФСБ
Массовое «минирование» екатеринбургских школ прокомментировали в ФСБ
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: 1MI
ФСБ по Свердловской области прокомментировала массовую эвакуацию школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании.

Ложные угрозы поступают с измененных IP-адресов. При этом каждое сообщение проверяется специалистами ФСБ и МВД. Проводится полный цикл мероприятий, рассказали в ведомстве.

Там добавили, что с 2020 года в Свердловской области возбуждено более 70 уголовных дел по статье за заведомо ложное сообщение об актах терроризма. В некоторых случаях эпизодов сразу несколько.

Напомним, в министерстве образования Свердловской области дали указания по безопасной эвакуации детей. Министр Юрий Биктуганов уточнил, что с педагогами регулярно проводятся инструктажи. Сразу после вывода на улицу учеников из-за поступившего сообщения, они отправляются домой.

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Екатеринбург
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