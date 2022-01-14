Из-за частой эвакуации школ в Екатеринбурге учащимся запретили переодеваться

Об этом сообщают в соцсетях дети школьников Екатеринбурга. По их словам, детям запретили переодеваться из-за писем о минировании зданий.

12 января из-за анонимок в Екатеринбурге «спасали» более чем 150 зданий, обследуя их на предмет наличия различных взрывных устройств. Это были школы, колледжи, вузы, суды и даже объекты правоохранительных ведомств. В одном из них анонимку получили в седьмом часу утра. После чего этот спам забрался и в другие электронные почтовые ящики. Недовольные эвакуацией родители сходили в управление ФСБ и потребовали найти злоумышленников, ведь многих школьников учителя выводили на мороз полураздетыми. После этого в образовательных учреждениях запретили учащимся переодеваться в гардеробе. Например, младшеклассники в СОШ № 109 все уроки просидели в теплых зимних штанах, отмечает Е1. Департамент образования Екатеринбурга сообщил, что распоряжения, которые бы запрещали детям переодеваться и переобуваться, не издавались. Поэтому дело тут, скорее всего, в личной инициативе администраций школ.

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