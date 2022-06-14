В Сосьве похоронили погибшего на Украине морского пехотинца

В Сосьве похоронили погибшего на Украине морского пехотинца
В Сосьве похоронили погибшего на Украине морского пехотинца
Сегодня, 14:08ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Сосьве похоронили погибшего на Украине контрактника. У мужчины осталось двое детей.

В Сосьве состоялись похороны морского пехотинца, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о контрактнике Александре Лесовском, пишет «Глобус».

Данные о кончине солдата подтвердил глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. Известно, что погибшему было 28 лет. У него остались двое детей.

На похоронах Александра, несмотря на дождь и ненастную погоду, было очень много народу. Особенно много было молодежи. Одноклассники пришли. Все прощались. Говорили траурные речи. Утрату невозможно описать никакими словами,сказал Геннадий Макаров.

На похороны военного пришло много людей. Присутствовал и представитель Камчатки, который зачитал приказ о том, что мужчину посмертно наградили орденом Мужеств, который отдадут его родителям.

Служил погибший в морской пехоте. На службу по контракту его призвали из Сосьвы.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНовости УрФО
Материалы по теме:
контрактсолдатыпохоронысолдатспецоперациявоенный#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы