В Сосьве похоронили погибшего на Украине морского пехотинца

В Сосьве состоялись похороны морского пехотинца, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о контрактнике Александре Лесовском, пишет «Глобус».
Данные о кончине солдата подтвердил глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. Известно, что погибшему было 28 лет. У него остались двое детей.
На похоронах Александра, несмотря на дождь и ненастную погоду, было очень много народу. Особенно много было молодежи. Одноклассники пришли. Все прощались. Говорили траурные речи. Утрату невозможно описать никакими словами,сказал Геннадий Макаров.
На похороны военного пришло много людей. Присутствовал и представитель Камчатки, который зачитал приказ о том, что мужчину посмертно наградили орденом Мужеств, который отдадут его родителям.
Служил погибший в морской пехоте. На службу по контракту его призвали из Сосьвы.