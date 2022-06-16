Одна из нападавших на сверстницу девочка направлена в центр реабилитации

А старшую оппонентку лишь планируют поместить туда же. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Девочка вместе с подругами избила свою знакомую, после чего пострадавшую еще и изнасиловал 68-летний пенсионер в собственном доме. Насилие произошло тоже по наводке девочек.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области, и пострадавшая девочка, и та, что нападала, состоят на учете в ПДН и воспитываются в неблагополучных семьях.
Напомним, что пенсионер задержан. Помимо избитой девочки, он успел изнасиловать еще одну – тоже в этом месяце. Соседи пенсионера замечали активные знаки внимания старика к подросткам, но не предали этому значения.