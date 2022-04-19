В Дзержинском суде начался пересмотр дела экс-опера из Тагила Руслана Белоконного

Я уже и забыл, про то, что произошла какая-то потасовка. Однако спустя полгода меня начали вызывать в отдел полиции, просить дать показания. В итоге накануне суда я написал ходатайство об отзыве поданного ранее заявления. Остыл уже, да и смысла не вижу в том, чтобы из-за банального конфликта привлекать человека к ответственности,подытожил Александр.