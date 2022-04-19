В Дзержинском суде начался пересмотр дела экс-опера из Тагила Руслана Белоконного

Дело бывшего правоохранителя из отдела полиции № 17 Нижнего Тагила Руслана Белоконного о потасовке в 2021 году с другим жителем Вагонки будет пересмотрено в Дзержинском райсуде.
Жалобу на постановление о привлечении к ответственности бывшего тагильского оперативника подал потерпевший по делу Александр [имя изменено, прим.ред.]. Мужчина подчеркнул в заявлении, что накануне рассмотрения этого дела на предыдущих заседаниях он уже подавал ходатайство об отзыве своих показаний. Тагильчанин поделился с редакцией TagilCity.ru, что не собирается привлекать к ответственности Белоконного.
Изначально, сразу после конфликта, я написал на своего оппонента заявление, как говорится, сгоряча. По факту никакой драки не было. Мы потолкались, наговорили друг другу разные вещи, но не более, говорит Александр.
Собеседник редакции рассказал, что после подачи заявления летом 2021 года, он не получил никакого ответа или реакции правоохранительных органов по делу.
Я уже и забыл, про то, что произошла какая-то потасовка. Однако спустя полгода меня начали вызывать в отдел полиции, просить дать показания. В итоге накануне суда я написал ходатайство об отзыве поданного ранее заявления. Остыл уже, да и смысла не вижу в том, чтобы из-за банального конфликта привлекать человека к ответственности,подытожил Александр.
Напомним, экс-опера из Нижнего Тагила Руслана Белоконного привлекли в феврале 2022 года к ответственности за побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Тагильчанину назначили наказание в виде административного штрафа в 5 тысяч рублей.