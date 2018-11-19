Бомж из Екатеринбурга приговорен к 8 годам колонии за убийство другого бомжа
Екатеринбургский бомж признан виновным в убийстве своего друга бомжа. Суд приговорил его к восьми годам колонии.
Зимой 2017 года обвиняемый пришел на теплотрассу, где находился его приятель. Вместе они стали распивать спиртные напитки, но затем между бездомными произошла ссора, в ходе которой осужденный несколько раз ударил своего оппонента палкой и ножом. Бомж умер на месте.
Злоумышленник спрятал труп под трубами и ушел. В начале 2018 года он вернулся на место преступления и обнаружил, что труп лежит там, где он его оставил. Тогда бездомный решил сообщить об этом женщине, которая проживала в доме неподалеку от теплотрассы, делая вид, что он не причастен к убийству.
Женщина вызвала полицию. В ходе следствия были найдены улики, свидетельствующие о причастности к преступлению сообщившего о трупе бомжа, в том числе и нож, которым преступление было совершено.
Суд установил, что обвиняемый виновен в убийстве и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.