Трое школьников катались на грузовом поезде в Нижнем Тагиле

Три подростка в Нижнем Тагиле вечером не пришли домой. Как оказалось, они катались на грузовом поезде. Инцидент случился в начале апреля 2022 года.

Мальчики после окончания уроков в школе пошли на ж/д станцию Смычка, поскольку им захотелось покататься на поезде и залезли в грузовой вагон. Вскоре один из подростков испугался и на перегоне «Смычка — Нижний Тагил» выскочил из вагона. Он вернулся домой, ничего никому не рассказав. Остальные два мальчика доехали спустя два с половиной часа до Исети, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. В отделении полиции ребята рассказали, что о возможной опасности они знали, но при этом их охватил азарт. На 16-летнего подростка полицейские составили протокол об административном нарушении, который означает наложение штрафа от двух до четырех тысяч рублей. Родителей остальных мальчиков собираются привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Им грозит штраф от 100 до 500 рублей. Напомним, недавно в Нижнем Тагиле трое подростков подожгли сухую траву. Огонь распространялся быстро, и очевидцам пришлось его тушить самостоятельно, так как пожарные на вызов не приехали. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter