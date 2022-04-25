Трое школьников катались на грузовом поезде в Нижнем Тагиле

Трое школьников катались на грузовом поезде в Нижнем Тагиле
Трое школьников катались на грузовом поезде в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: 1МI
Три подростка в Нижнем Тагиле вечером не пришли домой. Как оказалось, они катались на грузовом поезде. Инцидент случился в начале апреля 2022 года.

Мальчики после окончания уроков в школе пошли на ж/д станцию Смычка, поскольку им захотелось покататься на поезде и залезли в грузовой вагон. Вскоре один из подростков испугался и на перегоне «Смычка — Нижний Тагил» выскочил из вагона. Он вернулся домой, ничего никому не рассказав. Остальные два мальчика доехали спустя два с половиной часа до Исети, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

В отделении полиции ребята рассказали, что о возможной опасности они знали, но при этом их охватил азарт.

На 16-летнего подростка полицейские составили протокол об административном нарушении, который означает наложение штрафа от двух до четырех тысяч рублей.

Родителей остальных мальчиков собираются привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Им грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле трое подростков подожгли сухую траву. Огонь распространялся быстро, и очевидцам пришлось его тушить самостоятельно, так как пожарные на вызов не приехали.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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