Грабительницу из Нижнего Тагила через 8 лет задержали в Новосибирске

Клофелинщицу из Нижнего Тагила задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали жительницу Нижнего Тагила, которая восемь лет ускользала от правосудия. Ее подозревают в грабежах и мошенничестве.

Эту женщину полицейские искали с 2014 года. Именно тогда в один из отделов МВД Нижнего Тагила обратился первый пострадавший. По его словам, в город он приехал из Москвы. Хотел жениться на подружке по переписке в интернете, а она его усыпила и ограбила. Рыжеволосая девушка представилась Анжелой и расположила к себе. Мужчина в нее влюбился. Оказавшись в Нижний Тагиле, он снял квартиру и принялся ухаживать. Дарил горожанке цветы, подарки, деньги. Уже хотел жениться, а она подсыпала ему снотворное. Проснувшись утром, он обнаружил пропажу автомобиля и ценностей. На обратный путь мужчине пришлось занимать. Анжелу разыскивали во всех 85 регионах России. Пострадавших были десятки. Все эти мужчины попали под чары красотки, отсидевшей восемь лет за наркотики. Никто даже не догадывался о том, что у девушки есть маленький ребенок и муж. Завоевав доверие жертвы и выведав информацию о доходах, красотка пускала в ход клофелин, растворяя снотворное в напитках. Дальше она обшаривала карманы и скрывалась с места происшествия. «Добычей» злоумышленницы становились драгоценности, денежные средства и автомобили. Все это она продавала. След привел в Новосибирск, где мошенница открыла свою парикмахерскую. Один из полицейских вошел туда под видом клиента и задержал хозяйку без излишнего шума. В содеянных преступлениях она созналась, сообщает Е1 со ссылкой на МУ МВД России «Нижнетагильское». Расследование уголовного дела продолжается.

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