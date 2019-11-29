Упал с обрыва: тагильские спасатели отрабатывают новую версию пропажи Егора Алерборна
В Нижнем Тагиле спасатели ищут 21-летнего Егора Алерборна, который пропал ночью 9 ноября, на дне Тагильского пруда, пишет АН «Между строк».
По словам специалистов, на камерах наружного видеонаблюдения видно, как молодой человек, отойдя от отеля на берегу пруда, сильно зашатался. В связи с этим появилась версия, что из-за большого количества алкоголя он мог потерять равновесие и упасть с обрыва в воду.
Сегодня, 29 ноября, дно пруда обследовали спасатели-водолазы Центра защиты населения.
Утащить течением его точно не могло, русло сюда не заходит. Он если упал, то лежит где-то здесь. Есть ещё вариант, что его унесло в водосточную трубу, там тёплая вода,сообщили спасатели.
Они обследовали водоём на протяжении 20 метров от берега, но ничего не нашли. Поиски будут продолжаться дальше — спасатели хотят обследовать дно с помощью подводной камеры с фонарём.
Напомним, 21-летний Егор Алерборн пропал ночью 9 ноября. Молодой человек ушёл от друзей из дома по проспекту Мира, но до своего дома так и не дошёл.