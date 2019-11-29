Упал с обрыва: тагильские спасатели отрабатывают новую версию пропажи Егора Алерборна

По словам специалистов, на камерах наружного видеонаблюдения видно, как молодой человек, отойдя от отеля на берегу пруда, сильно зашатался. В связи с этим появилась версия, что из-за большого количества алкоголя он мог потерять равновесие и упасть с обрыва в воду.

Сегодня, 29 ноября, дно пруда обследовали спасатели-водолазы Центра защиты населения.

Утащить течением его точно не могло, русло сюда не заходит. Он если упал, то лежит где-то здесь. Есть ещё вариант, что его унесло в водосточную трубу, там тёплая вода,сообщили спасатели.

Они обследовали водоём на протяжении 20 метров от берега, но ничего не нашли. Поиски будут продолжаться дальше — спасатели хотят обследовать дно с помощью подводной камеры с фонарём.