Екатеринбуржцы вынесли из магазина бытовую технику на 600 тысяч рублей

Из крупного магазина электроники Екатеринбурга украли товар на 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловской области.
По данному делу обвиняются два местных жителя. По данным правоохранителей, два злоумышленника сговорились и похитили бытовую технику в одном из магазинов ТЦ в городе Заречный.
ЧП произошло в конце августа прошлого года. Мужчины взломали входную дверь и проникли в помещение магазина электроники. С собой им удалось забрать 40 единиц электронной и цифровой техники на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено Белоярский районный суд. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.