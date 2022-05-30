Екатеринбуржцы вынесли из магазина бытовую технику на 600 тысяч рублей

Екатеринбуржцы вынесли из магазина бытовую технику на 600 тысяч рублей
Екатеринбуржцы вынесли из магазина бытовую технику на 600 тысяч рублей
Сегодня, 14:12ПроисшествияФото: pixabay.com
Воры вынесли из магазина 40 единиц бытовой техники и электроники в городе Заречный под Екатеринбургом.

Из крупного магазина электроники Екатеринбурга украли товар на 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловской области.

По данному делу обвиняются два местных жителя. По данным правоохранителей, два злоумышленника сговорились и похитили бытовую технику в одном из магазинов ТЦ в городе Заречный.

ЧП произошло в конце августа прошлого года. Мужчины взломали входную дверь и проникли в помещение магазина электроники. С собой им удалось забрать 40 единиц электронной и цифровой техники на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено Белоярский районный суд. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.

Сюжеты:
Новости УрФО
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