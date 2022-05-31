Наказание убийцам Каторгиной сохранил в силе Верховный суд России

Наказание убийцам Каторгиной сохранил в силе Верховный суд России
Наказание убийцам Каторгиной сохранил в силе Верховный суд России
Сегодня, 20:37ПроисшествияФото: 1MI
Оставлены без изменений приговоры троим преступникам, убившим екатеринбурженку Ксению Каторгину.

Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова за жестокое убийство девушки приговорены к 20, 19,5 и 16 годам лишения свободы, соответственно. Мать Меньшиковой требовала направить дело на доследование, ввиду выяснения новых обстоятельств. Однако ВС РФ отказался отправлять дело на повторное рассмотрение, сообщили URA.RU в пресс-службе Верховного суда России.

Убийство Ксении Каторгиной было совершено в 2019 году. Девушку, собравшуюся продать автомобиль, преступники заманили в безлюдное место под видом покупателей. Там они убили ее и избавились от тела, сбросив в колодец. Убийство было совершено ради завладения транспортным средством.

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