Наказание убийцам Каторгиной сохранил в силе Верховный суд России

Убийство Ксении Каторгиной было совершено в 2019 году. Девушку, собравшуюся продать автомобиль, преступники заманили в безлюдное место под видом покупателей. Там они убили ее и избавились от тела, сбросив в колодец. Убийство было совершено ради завладения транспортным средством.