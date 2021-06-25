Виновные в убийстве Ксении Каторгиной приговорены к 57 годам на троих в Екатеринбурге

Виновные в убийстве Ксении Каторгиной приговорены к 57 годам на троих в Екатеринбурге
Виновные в убийстве Ксении Каторгиной приговорены к 57 годам на троих в Екатеринбурге
Сегодня, 12:44ОбществоФото: скриншот видеотрансляции Е1
Троим обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной дали в общей сложности 57 года лишения свободы. Они расправились с девушкой из-за автомобиля, который потом продали.

В Свердловском областном суде 25 июня вынесен приговор трем подсудимым по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной в октябре 2019 года.

Также преступной троице вменяли совершение еще двух преступлений, совершенных ими в августе и сентябре 2019 года. Следствие доказало вину Ахметвалиева и Федоровича в нападении на мужчину и нанесении ему тяжких телесных повреждений. А также в нападении, угрозах убийством и вымогательстве в отношении матери Меньшиковой, в котором принимала участие обвиняемая.

Объем материалов уголовного дела составил 11 томов, при этом только обвинительное заключение составило свыше 300 страниц, отметили в региональном СКР.

Подсудимые находились под стражей с 15 октября 2019 года.

По результатам проведенных экспертиз Екатерина Меньшикова признана вменяемой, а у Ахметвалиева и Федоровича выявлен синдром алкогольной зависимости первой стадии и синдром расстройства личности.

Они полностью осознают свои действия, а потому в заключении в психиатрическую клинику не нуждаются, резюмировал судья.

По решению суда Екатерину Меньшикову, которая нанесла Ксении Каторгиной несколько ножевых ранений, приговорили к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

К 20 годам с ограничением свободы на 2 года приговорен Михаил Федорович с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии особого режима.

Марат Ахметвалиев осужден на 20 лет с ограничением свободы на 2 года. Отбывать срок он будет в колонии строго режима.

Кроме того, в пользу матери Ксении Каторгиной осужденные должны выплатить моральный вред: по 2 миллиона - Федорович и Ахметвалиев, и 1,5 миллиона – Меньшикова.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Полицейские нашли машину в Челябинской области у перекупщиков, а в скором времени задержали подозреваемых в убийстве. Тело жертвы, которой было нанесено не менее 14 ударов ножом, они спрятали в колодце в частном секторе на Уралмаше. Позже выяснилось, что троица находились в федеральном розыске за вымогательство.

После резонансного убийства Ксении Каторгиной в интернете появилась петиция с требованием пожизненного срока для предполагаемых убийц, адресованная председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Ее подписали свыше 15 тысяч человек.

В ходе судебных прений прокурор запросил для обвиняемых 63 года лишения свободы на троих. При этом двум подозреваемым грозил пожизненный срок.

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Екатеринбург
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