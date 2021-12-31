Пожарные вытащили человека из горящего дома в поселке Северка в Екатеринбурге

Пожарные вытащили человека из горящего дома в поселке Северка в Екатеринбурге
Пожарные вытащили человека из горящего дома в поселке Северка в Екатеринбурге
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: 1MI
Частный двухквартирный дом загорелся в поселке Северка в Екатеринбурге. Инцидент случился на улице Комсомольской в ночь на 31 декабря.

Четыре человека сумели самостоятельно эвакуироваться еще до прибытия пожарной бригады, а одного вытащили спасатели. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 01.10. Тушением занимались 3 единицы техники и 11 человек личного состава. В 01.47 огонь успешно локализовали, а в 02.31 было ликвидировано открытое горение, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Чуть меньше часа спасателям понадобилось на то, чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции. В результате площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В огне пострадали надворные постройки, кровля, чердачное покрытие, а также домашнее имущество.

Напомним, 30 декабря в Екатеринбурге частный дом на улице Патриотов, 21 сильно пострадал от огня. Он захватил деревянное строение и надворные постройки, расположенные рядом.

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Екатеринбург
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