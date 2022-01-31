Свердловские врачи пожаловались на невозможность делать ПЦР-тесты на COVID-19

На территории Среднего Урала возрастает число медиков, которые заболели или заразились коронавирусом, но им отказывают в ПЦР-тестах.

Об этом сообщил источник в медицинских кругах. По его словам, это связано с тем, что также увеличивается количество больных, все медучреждения переполнены. В связи с ситуацией ощущается нехватка персонала. Врачам отказывают под предлогом отсутствия показаний, сообщает Ура.ру. Вот и приходится медикам либо платно делать тест, либо лечиться самостоятельно,подчеркнул источник. При этом они не знают, лечат коронавирус или простуду. Напомним, заместитель губернатора Павел Креков прокомментировал проблемы с вызовом «скорой помощи». Он объяснил это большим количеством звонков по вопросам, которые должны решаться с врачами поликлиник. Павел Креков объяснил проблемы с вызовом скорой помощи в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter