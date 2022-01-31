Свердловские врачи пожаловались на невозможность делать ПЦР-тесты на COVID-19

Об этом сообщил источник в медицинских кругах. По его словам, это связано с тем, что также увеличивается количество больных, все медучреждения переполнены. В связи с ситуацией ощущается нехватка персонала. Врачам отказывают под предлогом отсутствия показаний, сообщает Ура.ру.
Вот и приходится медикам либо платно делать тест, либо лечиться самостоятельно,подчеркнул источник.
При этом они не знают, лечат коронавирус или простуду.
Напомним, заместитель губернатора Павел Креков прокомментировал проблемы с вызовом «скорой помощи». Он объяснил это большим количеством звонков по вопросам, которые должны решаться с врачами поликлиник.