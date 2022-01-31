Жители Екатеринбурга жалуются на невозможность вызова врача на дом

Жители Екатеринбурга жалуются на невозможность вызова врача на дом
Жители Екатеринбурга жалуются на невозможность вызова врача на дом
Сегодня, 08:57Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга массово жалуются на проблемы с вызовом врача на дом

Екатеринбуржцы жалуются на невозможность дозвониться в поликлиники и в службу скорой помощи.

Екатеринбуржцы массово жалуются на проблемы, связанные с дозвоном в медучреждения. Некоторые из них ждут врачей по двое и более суток, поэтому сами обращаются в поликлиники.

Много претензий к многоканальному телефону колл-центра 122, который должен распределять звонки, но из-за высокой нагрузки делает это с опозданием. А дозвон в службу скорой помощи некоторые екатеринбуржцы и вовсе уже сравнивают с лотереей. Трубку диспетчер берет не всегда, о чем люди сообщают в паблике ВК «Типичный Екатеринбург».

По данным оперштаба на 30 января, в Свердловской области эту инфекцию нашли еще у 2 954 человек. В этой связи губернатор Евгений Куйвашев потребовал усилить работу горячей линии 122. К работе call-центра привлекли 840 волонтеров.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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