Жители Екатеринбурга жалуются на невозможность вызова врача на дом

Много претензий к многоканальному телефону колл-центра 122, который должен распределять звонки, но из-за высокой нагрузки делает это с опозданием. А дозвон в службу скорой помощи некоторые екатеринбуржцы и вовсе уже сравнивают с лотереей. Трубку диспетчер берет не всегда, о чем люди сообщают в паблике ВК «Типичный Екатеринбург».