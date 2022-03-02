Обнародован указ президента РФ об обеспечении финансовой стабильности в стране

Обнародован указ президента РФ об обеспечении финансовой стабильности в стране

Обнародован указ президента РФ об обеспечении финансовой стабильности в стране

Сегодня, 10:57
Политика
Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах по финстабильности

Президент России Владимир Путин распорядился о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране. Соответствующий указ появился на сайте Кремля накануне, 1 марта.

Со 2 марта в России вводится особый порядок работы с иностранными организациями и предприятиями, которые осуществляют недружественные действия.

Вывоз иностранной валюты ограничивается суммой до 10 тысяч долларов по текущему курсу. А денежные переводы на счета в иностранных банках, согласно тексту указа, больше нельзя делать без согласования со специально созданной комиссией. Где зарегистрировано юридическое лицо, при этом разницы нет.

Днем ранее сообщалось о выделении 1 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний, которые подвергаются санкциям. А Минфин США запретил операции резидентам с финансовыми организациями России, в том числе Центробанком.

Причиной санкций в отношении России стала военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля в ответ на обстрелы ВСУ территории Донбасса.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРЦены
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