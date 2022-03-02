Обнародован указ президента РФ об обеспечении финансовой стабильности в стране

Со 2 марта в России вводится особый порядок работы с иностранными организациями и предприятиями, которые осуществляют недружественные действия.
Вывоз иностранной валюты ограничивается суммой до 10 тысяч долларов по текущему курсу. А денежные переводы на счета в иностранных банках, согласно тексту указа, больше нельзя делать без согласования со специально созданной комиссией. Где зарегистрировано юридическое лицо, при этом разницы нет.
Днем ранее сообщалось о выделении 1 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний, которые подвергаются санкциям. А Минфин США запретил операции резидентам с финансовыми организациями России, в том числе Центробанком.
Причиной санкций в отношении России стала военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля в ответ на обстрелы ВСУ территории Донбасса.