Обнародован указ президента РФ об обеспечении финансовой стабильности в стране

Вывоз иностранной валюты ограничивается суммой до 10 тысяч долларов по текущему курсу. А денежные переводы на счета в иностранных банках, согласно тексту указа, больше нельзя делать без согласования со специально созданной комиссией. Где зарегистрировано юридическое лицо, при этом разницы нет.