Самолет с тоннами цветов к восьмому марта не прилетит в Екатеринбург из-за санкций

Самолет с тоннами цветов к восьмому марта не прилетит в Екатеринбург из-за санкций
Самолет с тоннами цветов к восьмому марта не прилетит в Екатеринбург из-за санкций
Сегодня, 17:29ОбществоФото: 1MI
Самолет из Нидерландов с 95 тоннами цветов к восьмому марта, предназначенными для цветочных магазинов Свердловской области, не прилетит в Екатеринбург.

Грузовой рейс, который был запланирован на второе марта, был отменен из-за закрытия авиасообщения между Россией и Европы, сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово». Цветы повезут фурами. Как сообщают в Уральском таможенном управлении, схема импорта цветочной продукции наземным транспортом уже налажена. В данный момент большой объем цветов идет в столицу региона через Белоруссию, но до десятого марта данных по их количеству не будет.

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 января. В ответ на это западные страны ввели против России жесткие санкции. В частности, Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции. В ответ Россия ограничила полеты самолетов авиакомпаний 36 стран, из них 28 — страны Евросоюза.

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ДНР и ЛНР
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