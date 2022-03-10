Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попал под санкции ЕС

В новый список вошли 14 крупных бизнесменов и члены их семей, а также сенаторы Совета федерации.
Однако экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, который представляет в Совфеде Свердловскую область, не попал под санкции.
В списке также находятся председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский и члены его семьи.
Напомним, 7 марта Канада расширила список санкций. В нем оказались сразу двое екатеринбуржцев — глава Минздрава Михаил Мурашко и депутат Госдумы и соавтор новой Конституции Павел Крашенинников.