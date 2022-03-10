Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попал под санкции ЕС

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попал под санкции ЕС
Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попал под санкции ЕС
Сегодня, 11:57ПолитикаФото: сайт администрации Екатеринбурга
Бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский попал в санкционный список Европейского союза. Санкции предполагают заморозку активов, запрет на предоставление средств и запрет на въезд в страны ЕС.

В новый список вошли 14 крупных бизнесменов и члены их семей, а также сенаторы Совета федерации.

Однако экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, который представляет в Совфеде Свердловскую область, не попал под санкции.

В списке также находятся председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский и члены его семьи.

Напомним, 7 марта Канада расширила список санкций. В нем оказались сразу двое екатеринбуржцев — глава Минздрава Михаил Мурашко и депутат Госдумы и соавтор новой Конституции Павел Крашенинников.

Сюжеты:
Операция на УкраинеЕкатеринбург
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