Полпред УрФО Якушев назвал западные санкции «мягкими»

Полпред УрФО Якушев назвал западные санкции «мягкими»
Полпред УрФО Якушев назвал западные санкции «мягкими»
Сегодня, 17:17ПолитикаФото: 1МI
Полномочный представитель РФ в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев назвал санкции в отношении России из-за военного конфликта на Донбассе «мягкими».

Такое заявление Якушев сделал во время эфира на канале «Россия-1». Чиновник подчеркнул эмоциональность высказываний иностранных лидеров, сказав, что по факту — санкции оказываются мягче обещаемых ограничений.

Начинает происходить отрезвление, что оказывается эмоционально заявленные санкции (…) несут, в том числе, и огромные убытки для них. Я думаю, что по части этих историй коллеги откатятся назад, заявил Якушев в эфире «России 1».

Напомним, из-за санкционных мер ряд иностранных компаний перестанут работать в России. Так 5 марта Mastercard и Visa приостановили свою работу в России. Российские банки «ВТБ», «Россия», «Открытие», Новикомбанк, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «ВЭБ» больше не могут пользоваться услугами системы SWIFT, объединяющей 11 тысяч участников по всему миру.

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