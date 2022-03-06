Полпред УрФО Якушев назвал западные санкции «мягкими»

Такое заявление Якушев сделал во время эфира на канале «Россия-1». Чиновник подчеркнул эмоциональность высказываний иностранных лидеров, сказав, что по факту — санкции оказываются мягче обещаемых ограничений.
Начинает происходить отрезвление, что оказывается эмоционально заявленные санкции (…) несут, в том числе, и огромные убытки для них. Я думаю, что по части этих историй коллеги откатятся назад, заявил Якушев в эфире «России 1».
Напомним, из-за санкционных мер ряд иностранных компаний перестанут работать в России. Так 5 марта Mastercard и Visa приостановили свою работу в России. Российские банки «ВТБ», «Россия», «Открытие», Новикомбанк, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «ВЭБ» больше не могут пользоваться услугами системы SWIFT, объединяющей 11 тысяч участников по всему миру.