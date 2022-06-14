Екатеринбургский депутат исключен из фракции за дискредитацию армии

Екатеринбургский депутат исключен из фракции за дискредитацию армии
Екатеринбургский депутат исключен из фракции за дискредитацию армии
Сегодня, 18:32ПолитикаРинат КамалиевФото: 1MI
Депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева исключили из депутатский фракции партии «Справедливая Россия - За правду».

Ранее Холодарев был оштрафован на 40 тысяч рублей за нецензурные высказывания в сети в отношении президента России и российской армии. За неподобающее поведение его еще в конце февраля по решению Президиума Центрального Совета исключили из партии «СРЗП».

Затем Совет регионального отделения «СЗРП», возглавляемый депутатом Государственной Думы Андреем Кузнецовым, настоятельно рекомендовал исключить Алексея Холодарева из состава фракции, что и было исполнено, сообщили TagilCity.ru в Свердловском отделении партии.

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