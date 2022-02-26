Часть российских пользователей Mastercard не сможет совершать операции за границей

Часть российских пользователей Mastercard не сможет совершать операции за границей
Часть российских пользователей Mastercard не сможет совершать операции за границей
Сегодня, 00:06ПолитикаФото: 1MI
Mastercard уведомил банки, попавшие под санкции США, о приостановке финансовых операций за границей.

Mastercard исключила российские банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк от участия в системе. Это значит, что пользователи карт данных организаций больше не смогут совершать операции за рубежом или при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах. Внутри России карты продолжат работать, но не в системах Apple Pay, Google Pay, сообщает РБК.

Напомним, что 24 февраля началась военная операция России на Украине. Из-за этого ряд США и Великобритания ввела ряд санкций. Под ограничения попал ряд крупных банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

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