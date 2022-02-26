Часть российских пользователей Mastercard не сможет совершать операции за границей

Mastercard исключила российские банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк от участия в системе. Это значит, что пользователи карт данных организаций больше не смогут совершать операции за рубежом или при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах. Внутри России карты продолжат работать, но не в системах Apple Pay, Google Pay, сообщает РБК.