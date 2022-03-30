Президент Южной Осетии заявил о вхождении республики в состав России

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о том, что республика будет в составе своей исторической родины – России.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в своем видеообращении заявил, что республика войдет в состав «своей исторической родины» Российской Федерации. Бибилов отметил, что Южная Осетия, Россия и весь мир сейчас переживают «переломный момент». Президент республики подчеркнул, что русский мир отстаивает интересы тех, кто выступает против нацизма и уважает общечеловеческие ценности. Он назвал объединение с Россией стратегической целью. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время.

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