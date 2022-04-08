Свердловские врачи имплантировали девочке-подростку подавляющее боль устройство

Врачи нейрохирургического отделения Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге провели уникальную операцию 16-летней девочке, у которой был хронический болевой синдром. Он возник после тяжелой травмы, обезболивающие не могли исправить ситуацию.
Подростку установили имплант, который поможет избавиться от боли. Операция не заняла много времени. Имплант вживили в тело юной пациентки через небольшие надрезы, пишет «КП-Екатеринбург».
Как объяснили специалисты, боль это информация. Она поступает в мозг по нервам в виде импульса. Имплант, который вживили девочке, позволяет подавить болевой сигнал.