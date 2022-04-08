Свердловские врачи имплантировали девочке-подростку подавляющее боль устройство

Свердловские врачи имплантировали девочке-подростку подавляющее боль устройство
Свердловские врачи имплантировали девочке-подростку подавляющее боль устройство
Сегодня, 14:39НаукаФото: pixabay.com
Специалисты ОДКБ в Екатеринбурге провели уникальную операцию пациентке с хроническим болевым синдромом.

Врачи нейрохирургического отделения Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге провели уникальную операцию 16-летней девочке, у которой был хронический болевой синдром. Он возник после тяжелой травмы, обезболивающие не могли исправить ситуацию.

Подростку установили имплант, который поможет избавиться от боли. Операция не заняла много времени. Имплант вживили в тело юной пациентки через небольшие надрезы, пишет «КП-Екатеринбург».

Как объяснили специалисты, боль это информация. Она поступает в мозг по нервам в виде импульса. Имплант, который вживили девочке, позволяет подавить болевой сигнал.

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