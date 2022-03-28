Врачи в Екатеринбурге ограничили прием доноров крови

«Служба крови» Свердловской области сейчас принимает лишь доноров с первой и третьей группой и отрицательным резус фактором – запасов крови других групп в регионе хватает.

Свердловская «Служба крови» ввела ограничения на прием доноров с определенной группой. На сегодняшний день принимают лишь доноров первой и третьей группы крови с отрицательным резус-фактором. Запасов крови других групп в регионе достаточно. Ситуация обусловлена тем, что в последнее время свердловчане активно шли сдавать кровь. В день было не менее ста желающих, пишет 66.ru. Ранее в столице Урала, как и во многих российских городах, наблюдался дефицит донорской крови. Это было связано с вакцинацией от COVID-19. Как известно, между первой и второй прививкой запрещалось сдавать кровь. Также нельзя становиться донором крови еще месяц после получения второго компонента вакцины.

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