Свердловские диаспоры написали письмо Владимиру Путину из-за ситуации на Украине

Свердловские диаспоры написали письмо Владимиру Путину из-за ситуации на Украине
Свердловские диаспоры написали письмо Владимиру Путину из-за ситуации на Украине
Сегодня, 20:52ОбществоФото: официальный сайт Крмля
Письмо президенту РФ Владимиру Путину написали представители диаспор Свердловской области. Они выразили поддержку его решению о проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений региона Фарух Мирзоев.

Руководители диаспор считают, что происходящее по отношению к жителям России недопустимо.

В братской для нас Украине происходят трагические события. Власть захватила банда националистов и приспешников фашисткой идеологии. Стали ущемлять права и интересы национальных меньшинств, преследовать по этническому и религиозному признакам, говорится в письме.

Лидеры выразили уверенность, что солдаты России могут принести мир на Донбасс.

Напомним, спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Она, по словам президента Владимира Путина, направлена на денацификацию.

Сюжеты:
Операция на Украине
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