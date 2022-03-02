Свердловские диаспоры написали письмо Владимиру Путину из-за ситуации на Украине

Руководители диаспор считают, что происходящее по отношению к жителям России недопустимо.
В братской для нас Украине происходят трагические события. Власть захватила банда националистов и приспешников фашисткой идеологии. Стали ущемлять права и интересы национальных меньшинств, преследовать по этническому и религиозному признакам, говорится в письме.
Лидеры выразили уверенность, что солдаты России могут принести мир на Донбасс.
Напомним, спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Она, по словам президента Владимира Путина, направлена на денацификацию.