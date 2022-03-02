Обновилась карта военной операции на Украине

По данным Министерства обороны России, 2 марта продолжалось наступление объединенной группировки войск на западном направлении. При поддержке артиллерии и авиации они овладели еще несколькими населенными пунктами, ранее находившиеся под контролем ВСУ и националистических батальонов.
Группировка войск ДНР, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Дистанция продвижения с востока на запад составила более 60 километров. Такое расстояние войска преодолели с 24 февраля. Взят под контроль город областного значения Херсон. Продолжаются удары по объектам военной инфраструктуры Украины.