Обновилась карта военной операции на Украине

Обновилась карта военной операции на Украине
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Сегодня, 18:25

Как за последние сутки обновилась карта военной операции на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. TagilCity.ru обновил карту расстановки вооруженных сил.
Видео:mil.ru

По данным Министерства обороны России, 2 марта продолжалось наступление объединенной группировки войск на западном направлении. При поддержке артиллерии и авиации они овладели еще несколькими населенными пунктами, ранее находившиеся под контролем ВСУ и националистических батальонов.

Группировка войск ДНР, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото:ДНР

Дистанция продвижения с востока на запад составила более 60 километров. Такое расстояние войска преодолели с 24 февраля. Взят под контроль город областного значения Херсон. Продолжаются удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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