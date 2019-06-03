На Урале работников простаивающего завода обязали дважды в день проходить алкотестер

Верхнесинячихинский лесохимический завод входит в состав объединенной компании «Русал», являющейся российским производителем алюминия и глинозема.

На данный момент на вынужденном простое находятся 160 сотрудников предприятия, части из них выданы документы о сокращении должностей. Однако работников обязали приезжать дважды в день — с 7:30 до 8:00 и 14:00 до 14:30 — для прохождения алкотестирования.

Официальный представитель ВСЛХЗ Роман Лукичев рассказал Znak.com, что работники действительно переведены в состояние простоя, им выплачивается две трети оклада. Мера вызвана предстоящей модернизацией предприятия.

Модернизация предприятия позволит в 2,5 раза увеличить объем выпускаемой продукции — до 2 тыс. древесного угля в месяц — и превратит завод в одно из наиболее эффективных и современных предприятий своей отрасли, сказал Лукичев.