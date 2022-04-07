Батарейками в Тагиле зарядили поле, а в Екатеринбурге ученики снимали видео в туалете

Руководитель «Тагилхлеба» Станислав Бойко лишился своих полномочий в городском совете директоров. Его место занял гендиректор АПХК Андрей Банников. Какие еще изменения произошли в «верхах» Нижнего Тагила, и почему представителя ЕВРАЗа также лишили должности, читайте в нашем материале.
Очевидцы рассказали о полях, усеянных батарейками за гипермаркетом «Лента». Отработанные зарядные элементы сняли на видео тагильчане. Прокуратура начала проверку по данному факту, а сам гипермаркет от комментариев отказывается.
«Уралконтрактнефть» задолжало поставщикам деньги за дизель в 3,2 миллионов рублей. В итоге представители компании стали ответчиками в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Из чего сложилась такая сумма долга, а также кто и как оспаривает дело в вышестоящих судах, читайте тут.
Очередные замеры воздуха в Нижнем Тагиле показали превышение сероводорода в атмосфере в 2,5 раза. Вещество вызывает негативное влияние на дыхательную и нервную системы человека. Основным «поставщиком» сероводорода в тагильском воздухе является ЕВРАЗ-НТМК.
Агрокомплекс «Горноуральский» стал фигурантом «ароматного» уголовного дела. Также предприятию грозит штраф почти в 200 тысяч рублей. Кто и когда проводил проверку, а также как полицейские завели уголовное дело за фекалии, читайте в нашем материале.
Рукоприкладство, необъективность и грубость — такие качества приписывают одному из педагогов свердловской школы родители учеников. Преподаватель русского языка и литературы стала фигурантом внутришкольного расследования, однако, в случае невозможности урегулирования конфликта, родители пригрозили прокуратурой.
Со снимавшими в туалете школы учеников начальных классов подростками из Екатеринбурга полицейские проведут беседы. А отсутствие дверей в кабинках проверяющие по посчитали нарушением.