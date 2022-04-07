Батарейками в Тагиле зарядили поле, а в Екатеринбурге ученики снимали видео в туалете

Хлебный магнат Нижнего Тагила лишился полномочий, сероводород вновь наполняет тагильский воздух, а педагога обвиняют в жестокости по отношению к детям — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за четверг, 7 апреля.

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