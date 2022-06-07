«Хотел убить птенцов палкой»: на малолетнего мучителя птиц пожаловалась тагильчанка

По ее словам, отец мальчика глядя на это, спокойно сидел на лавочке с бутылкой. Когда в ситуацию попытались вмешаться проходящие мимо пенсионерки, мужчина на них накричал, используя ненормативную лексику.
Ребенок хотел убить воронят палкой. Бабушки призвали ребенка к совести, а отца — следить за своим чадом. В ответ он «отлаял» пенсионерок, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.
Напомним, в конце мая три ребенка в Каменске-Уральском мучили и ощипывали голубя, а затем собирались его заживо закопать в землю. Птицу спас от живодеров проходящий мимо мальчик.