«Хотел убить птенцов палкой»: на малолетнего мучителя птиц пожаловалась тагильчанка

«Хотел убить птенцов палкой»: на малолетнего мучителя птиц пожаловалась тагильчанка
«Хотел убить птенцов палкой»: на малолетнего мучителя птиц пожаловалась тагильчанка
Сегодня, 11:56ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
О ребенке, который пытался убить палкой птенцов вороны в парке у ДК Окунева, рассказала жительница Нижнего Тагила.

По ее словам, отец мальчика глядя на это, спокойно сидел на лавочке с бутылкой. Когда в ситуацию попытались вмешаться проходящие мимо пенсионерки, мужчина на них накричал, используя ненормативную лексику.

Ребенок хотел убить воронят палкой. Бабушки призвали ребенка к совести, а отца — следить за своим чадом. В ответ он «отлаял» пенсионерок, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в конце мая три ребенка в Каменске-Уральском мучили и ощипывали голубя, а затем собирались его заживо закопать в землю. Птицу спас от живодеров проходящий мимо мальчик.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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