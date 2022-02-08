С 1 марта жители Свердловской области будут получать цифровые свидетельства о смерти

Переход к цифровым свидетельствам о смерти в правительстве считают важным шагом. С одной стороны, бегать с бумажками в тот же ЗАГС уже не придется. С другой стороны, упростится документооборот между ведомствами. А еще врачи смогут более точно кодировать причины смерти граждан, отмечает «Российская газета». Выдача соответствующих медицинских свидетельств с 1 марта будет осуществляться через портал госуслуг.