С 1 марта жители Свердловской области будут получать цифровые свидетельства о смерти

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в стране с 1 марта этого года будет введен единый реестр свидетельств о смерти. Этот список будет вести Минздрав и подчиненные ему структуры. При этом медицинские свидетельства, ранее выдаваемые родственникам умерших на бумажном носителе, перейдут в электронный формат.
Каждый такой цифровой документ будет содержать в себе все необходимые сведения, в том числе причину смерти гражданина. Заполнение формы станет обязанностью сотрудников уполномоченных медицинских организаций. Они же должны передавать информацию в единую информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда эти сведения уже будут «забирать» ЗАГСы, органы Росстата и другие ведомства.
Переход к цифровым свидетельствам о смерти в правительстве считают важным шагом. С одной стороны, бегать с бумажками в тот же ЗАГС уже не придется. С другой стороны, упростится документооборот между ведомствами. А еще врачи смогут более точно кодировать причины смерти граждан, отмечает «Российская газета». Выдача соответствующих медицинских свидетельств с 1 марта будет осуществляться через портал госуслуг.