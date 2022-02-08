С 1 марта жители Свердловской области будут получать цифровые свидетельства о смерти

С 1 марта жители Свердловской области будут получать цифровые свидетельства о смерти
С 1 марта жители Свердловской области будут получать цифровые свидетельства о смерти
Сегодня, 11:19ОбществоФото: pixabay.com

Свидетельства о смерти в России с 1 марта будут электронными

Правительством России решен вопрос о переводе свидетельств о смерти в цифровой формат. Новшество коснется всех регионов, включая Свердловскую область.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в стране с 1 марта этого года будет введен единый реестр свидетельств о смерти. Этот список будет вести Минздрав и подчиненные ему структуры. При этом медицинские свидетельства, ранее выдаваемые родственникам умерших на бумажном носителе, перейдут в электронный формат.

Каждый такой цифровой документ будет содержать в себе все необходимые сведения, в том числе причину смерти гражданина. Заполнение формы станет обязанностью сотрудников уполномоченных медицинских организаций. Они же должны передавать информацию в единую информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда эти сведения уже будут «забирать» ЗАГСы, органы Росстата и другие ведомства.

Переход к цифровым свидетельствам о смерти в правительстве считают важным шагом. С одной стороны, бегать с бумажками в тот же ЗАГС уже не придется. С другой стороны, упростится документооборот между ведомствами. А еще врачи смогут более точно кодировать причины смерти граждан, отмечает «Российская газета». Выдача соответствующих медицинских свидетельств с 1 марта будет осуществляться через портал госуслуг.

Сюжеты:
Касается каждого
Материалы по теме:
Свердловская областьмедициназдравоохранениерегистрацияЗАГССправки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы