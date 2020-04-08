Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми, имеющим материнский капитал

Согласно указу, с апреля по июнь 2020 года, граждане, имеющие право на материнский капитал, каждый месяц будут получать пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

В документе отмечается, что Правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе и расходов на доставку выплат. Кроме того, оно должно определить порядок и условия осуществления выплат.

Ранее стало известно, что все пособия и социальные льготы на ближайшие шесть месяцев будут продлены автоматически, а размер выплат по безработице планируется увеличить до одного МРОТ. Кроме того, в середине марта президент РФ подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет.

По последним данным, в России зарегистрировано более 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране до 30 апреля действует режим изоляции граждан.