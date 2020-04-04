В Екатеринбурге семья, вернувшаяся из Таиланда, уехала в деревню из-за соседей

Глава семьи Андрей рассказывает, что сразу после их возвращения соседи стали выкладывать памятки для приезжих из-за границы в сети их жилищного комплекса, отказались помочь им в выбрасывании мусора и закупке продуктов.

Реально пришлось друзей напрягать. Доставка продуктов у нас сейчас на неделю,жалуется семья.

После этого им пришлось уехать в деревню под Сысерть. Соседи высказывались против этого, напоминая приехавшим о необходимости сидеть дома.