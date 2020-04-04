В Екатеринбурге семья, вернувшаяся из Таиланда, уехала в деревню из-за соседей
Сегодня, 11:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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26 марта екатеринбургская семья вернулась из Таиланда и была вынуждена уехать в деревню из-за травли со стороны соседей, рассказывает интернет-портал E1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Глава семьи Андрей рассказывает, что сразу после их возвращения соседи стали выкладывать памятки для приезжих из-за границы в сети их жилищного комплекса, отказались помочь им в выбрасывании мусора и закупке продуктов.
Реально пришлось друзей напрягать. Доставка продуктов у нас сейчас на неделю,жалуется семья.
После этого им пришлось уехать в деревню под Сысерть. Соседи высказывались против этого, напоминая приехавшим о необходимости сидеть дома.
Тесты на выявление коронавируса они еще не проходили, но никаких симптомов пока не ощущают.
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